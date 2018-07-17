صور.. الإسماعيلية تستضيف مشروع السرعة والتحمل لطلاب المدارس الرياضية

الإسماعيلية – جمال حراجى

شهد محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة، نيابة عن اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، فعاليات مشروع السرعة والتحمل لطلاب المدارس الرياضية الإعدادية والثانوية بنين وبنات، التى شاركت بها 13 محافظة شملت القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وبورسعيد والقليوبية، والمنوفية، والشرقية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج والأقصر، يرافقه سامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومرفت الصادق مديرعام التعليم العام والأزهرى بوزارة الشباب والرياضة، وأمل فتحى مدير عام مستشار الشباب والرياضة.

وأقيمت البطولة بالصالة المغطاة رقم 2 بمجمع صالات هيئة قناة السويس، وفازت بالمركز الأول بنين محافظة الفيوم، والمركز الثانى بنى سويف، والمركز الثالث القاهرة، وفازت بنات محافظة الإسكندرية بالمركز الأول، والثانى أسيوط، والثالث الفيوم. وفى ختام الاحتفال تم تسليم الكؤوس والدروع للفائزين بالمراكز الأولى.



جانب من البطولة



أثناء أحد المباريات



شباب محافظة القاهرة