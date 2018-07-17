video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 يوليه 2018 11:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. الإسماعيلية تستضيف مشروع السرعة والتحمل لطلاب المدارس الرياضية

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 09:55 م
صور.. الإسماعيلية تستضيف مشروع السرعة والتحمل لطلاب المدارس الرياضية جانب من البطولة
الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق

شهد محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة، نيابة عن اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، فعاليات مشروع السرعة والتحمل لطلاب المدارس الرياضية الإعدادية والثانوية بنين وبنات، التى شاركت بها 13 محافظة شملت القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وبورسعيد والقليوبية، والمنوفية، والشرقية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج والأقصر، يرافقه سامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومرفت الصادق مديرعام التعليم العام والأزهرى بوزارة الشباب والرياضة، وأمل فتحى مدير عام مستشار الشباب والرياضة.

 

وأقيمت البطولة بالصالة المغطاة رقم 2 بمجمع صالات هيئة قناة السويس، وفازت بالمركز الأول بنين محافظة الفيوم، والمركز الثانى بنى سويف، والمركز الثالث القاهرة، وفازت بنات محافظة الإسكندرية بالمركز الأول، والثانى أسيوط، والثالث الفيوم. وفى ختام الاحتفال تم تسليم الكؤوس والدروع للفائزين بالمراكز الأولى.

 

1- جانب من اليطولة
جانب من البطولة

 

2- أثناء أحد المباريات
أثناء أحد المباريات

 

4- شباب محافظة القاهرة
شباب محافظة القاهرة

 

5- شهادات التقدير والدروع
شهادات التقدير والدروع

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ الإسماعيلية يشهد احتفالية قومى المرأة بتسليم 2000 شهادة أمان

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

الشباب والرياضه بالاسماعيليه

تعليم الاسماعيليه

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة