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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:16 م
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صور ..الأمير هارى وزوجته يحيان الذكرى المئوية لميلاد مانديلا فى لندن

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 01:30 م
صور ..الأمير هارى وزوجته يحيان الذكرى المئوية لميلاد مانديلا فى لندن الأمير هارى
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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حرص الأمير البريطانى هارى، وزوجته ميجان على إحياء الذكرى المئوية لميلاد رئيس جنوب إفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا، حيث قاما بزيارة إلى معرض نيلسون مانديلا بقاعة الملكة إليزابيث بالعاصمة البريطانية لندن.

ويعد نيلسون مانديلا أيقونة عالمية للنضال ضد التمييز العنصرى باعتباره أول رئيس منتخب ديمقراطيا فى جنوب أفريقيا عام 1994، وهو المنصب الذى احتفظ به حتى عام 1999، بعد نضال دام لعقود قضى خلاله 27 عام خلف قضبان السجون فى ظل النظام العنصرى الذى حكم البلاد.

هارى وميجان فى طريقهما للمعرض وسط لندن
هارى وميجان فى طريقهما للمعرض وسط لندن

 

ميجان تشارك فى إحياء ذكرى ميلاد مانديلا
ميجان تشارك فى إحياء ذكرى ميلاد مانديلا

 

هارى وميجان
هارى وميجان

 

هارى وميجان فى حوار أحد مسئولى المعرض
هارى وميجان فى حوار أحد مسئولى المعرض

 

هارى وميجان محلا لاستقطاب الكاميرات أينما كانوا
هارى وميجان محلا لاستقطاب الكاميرات أينما كانوا

 

هارى وميجان بمعرض نيلسون مانديلا
هارى وميجان بمعرض نيلسون مانديلا

 

حوار باسم لهارى وميجان
حوار باسم لهارى وميجان

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