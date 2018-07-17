صور.. إقبال ملحوظ على تسجيل الرغبات بمكتب التنسيق بجامعة المنصورة

الدقهلية شريف الديب

استمرت اليوم أعمال مكتب التنسيق الإلكترونى بجامعة المنصورة، فى استقبال طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة المصرية، والتى تنتهى يوم الجمعة الموافق 20/7/2018، وفقا للحد الأدنى علمى علوم بنسبة 394 درجة بمجموع 96.09 %، وعلمى رياضة بنسبة 385 درجه بمجموع 93.9 %، وأدبى بنسبه 328 درجة وبمجموع 80 %

وأشار الدكتور وليد الطنطاوى أن المكتب استقبل خلال اليوم الثانى 370 طالب لتسجيل رغباتهم للالتحاق بمختلف الكليات بجامعة المنصورة والجامعات المختلفة طبقا لشرائح المجموع اليومى وتقدم الجامعة خدمات التنسيق الإلكترونى من خلال ثلاث مراكز، أولها بالمدينة الجامعية للطالبات بشارع جيهان وهى: المركز الرئيسى للتنسيق بالجامعة والثانى بمركز الحاسب الآلى بكلية الصيدلة والثالث بمعامل الحاسب الآلى بكلية التربية وذلك لاستقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم مجانا .

وقد قام المكتب بكامل الاستعداد وتزويد القاعات بأجهزة حاسب إلى متصلة بشبكة الانترنت .

كما تم تشكيل لجان من مدخلى البيانات لمساعدة الطلاب فى تسجيل الرغبات، ولجان أخرى للاستعلامات للإجابة عن كافة استفسارات الطلاب ومشرفين قاعات أيضا . وشهد مكتب التنسيق اليوم ازدحاما منذ اليوم الأول بينما تتم الإجراءات بسرعة ومرونة نظره لخبرة العاملين بالتنسيق .

وتم ترتيب الجامعات المصرية من الأقرب إلى الأبعد إلى ثلاث قطاعات، القطاع الأول المنصورة والقطاع الثانى دمياط طنطا الزقازيق كفر الشيخ بورسعيد، والقطاع الثالث بنها القاهرة عين شمس دمنهور الإسكندرية، والسادات، حلوان، الإسماعيلية، السويس، الفيوم، بنى سويف، المنيا، العريش مرسى مطروح، أسيوط سوهاج قنا جنوب الوادى الأقصر وأسوان.



















