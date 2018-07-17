صور.. إحلال وتجديد خط الإنارة بالمدخل الشرقى لمدينة بلطيم

تفقد طلعت عبد القادر،مساعد محافظ كفر الشيخ،أعمال إحلال وتجديد الأسلاك الكهربائية لخط الإنارة الجهد المنخفض بالمدخل الشرقي للمدينة،والعوازل والحوامل واللمبات والكشافات،وذلك برفقة محمد البنا، نائب رئيس المدينة للمرافق والخدمات، تنفيذاً لتكليفات اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، بتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً.

وقال طلعت عبد القادر،فى بيان له اليوم إنه جارى دعم الأعمدة الكهربائية بقطع الصيانة المختلفة، لرفع كفاءة الخدمات وتحسين المرافق، بتغير الأسلاك المتهالكة والعوازل منتهية الصلاحية والكشف عن اللمبات ومدى صلاحيتها، وتحسين ورفع مستوى إنارة المدخل الشرقي للمدينة ولطريق بلطيم الحامول .



إحلال وتجديد خط الإنارة بالمدخل الشرقي لمدينة بلطيم



جانب من متابعة مساعد المحافظ لأعمال الاحلال والتجديد