صحة بنى سويف: توافر مصل الالتهاب الكبدى الفيروسى "بى" مجانًا

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، عن توافر مصل الالتهاب الكبدى الفيروسى (بى) مجانًا.

وأضاف الدكتور عبد الناصر حميدة، أنه يتم صرف المصل لكل طفل مولود من أم حاملة لفيروس(بى) بشرط إحضار صورة من نتيجة تحليل الفيروس بى (HBs Ag) يثبت إصابة الأم بالمرض أو شهادة طبية تثبت ذلك وكلا منهم يكون من مستشفى حكومى.

وتابع "على المواطن التوجه إلى مديرية الصحة بالمحافظة والتواصل مع الدكتورة هبة صبرى مدير إدارة الفيروسات بالمديرية، عمر أحمد مراقب أول مكافحة الفيروسات بالمديرية.