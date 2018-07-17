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صحة المنوفية: سد العجز فى الأطباء بمستشفى أشمون العام

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 01:31 ص
صحة المنوفية: سد العجز فى الأطباء بمستشفى أشمون العام الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
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ناقش الدكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، ضرورة عمل عقود صيانة للأجهزة الطبية وغير الطبية بمستشفى أشمون العام وضرورة سد العجز فى الأطباء وفنيين الإحصاء بالمستشفى .

 

وأكد وكيل الوزارة على توفير فنيين الإحصاء خلال الفترة المقبلة، كما أكد مدير إدارة أشمون على توفير ماكينات تصوير وفاكس لمستشفى أشمون العام، وتم الاتفاق مع متبرع من أشمون على عمل مقايسة الألوميتال لقسم الكلى بالمستشفى .

 

وأكد وكيل الوزارة، تشكيل لجنة من المديرية مكونة من إدارة الجودة وإدارة المعامل وإدارة مكافحة العدوى وإرسالها إلى مستشفى أشمون العام للاتفاق على مواصفات الأجهزة الطبية المطلوبة.

 

جاء ذلك عقب افتتاح وكيل الوزارة قسم العلاج الطبيعى بالمركز الصحى بأشمون، وذلك بحضور الدكتور إيهاب صبحى مدير إدارة العلاج الطبيعى بالمديرية، وعقد وكيل الوزارة اجتماعا برئاسته وبحضور مجلس أمناء بمستشفى أشمون العام، وذلك بحضور الدكتور عبد البارى العجيزى مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، والدكتور معتمد إبراهيم مدير إدارة أشمون وعبد الحكيم الزفزافى رئيس الوحدة المحلية بأشمون.


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