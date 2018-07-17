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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 08:26 م
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صحة الشرقية: إجراء 23 عملية فى الصالحية ضمن القافلة الجراحية الثانية

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 06:35 م
صحة الشرقية: إجراء 23 عملية فى الصالحية ضمن القافلة الجراحية الثانية فريق جراحى بالصالحية
الشرقية - إيمان مهنى
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أكد الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تنفيذ القافلة الجراحية الثانية بمحافظة الشرقية، ذلك بمستشفى الصالحية الجديدة المركزى، بعد انطلاق القافلة الجراحية الأولى بمستشفى الحسينية منذ أسبوعين، حيث توجه وكيل الوزارة يرافقه الدكتور فكرى الطنطاوى مدير المكتب الفنى المشرف العام على مكتب وكيل الوزارة، وفرق طبية من مستشفيات الحسينية وفاقوس وديرب نجم ومنيا القمح، وتم نقل جهاز منظار جراحى من مستشفى منيا القمح إلى مستشفى الصالحية، برفقة الأطباء والتمريض والفنيين المرافقين من مستشفى منيا القمح .

 

وقامت القافلة بإجراء عدد من الجراحات للمرضى بالمستشفى بلغت 23 حالة جراحية، منها 6 عمليات جراحية ذات مهارة عالية، 12 عملية كبرى، 5 عملية متوسطة .

 

واطمأن مسعود على المرضى عقب إجراء العمليات الجراحية بالأقسام الداخلية، وقدم مرافقو المرضى الشكر للجميع ورضاهم عن الخدمات المقدمة، وأبدى الأطباء والتمريض سواء بالمستشفى أو الفريق الطبى المرافق من المستشفيات الأخرى الاستعداد التام لأن تكون تلك القافلة مستمرة لخدمة الأهالى والمرضى بمحافظة الشرقية .

 

وصرح وكيل الوزارة بأنه سيتم الانتهاء من قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية بمستشفيات المحافظة، خلال فترة قصيرة، حيث إن هذه القوافل تأتى متزامنة مع التشديد على باقى المستشفيات ذات القوى البشرية، والإمكانات المادية، بالانتهاء من قوائم الانتظار، وكلف وكيل الوزارة مدير عام الطب العلاجى ومدير إدارة المستشفيات بالمديرية، بالإشراف على ذلك والعرض بتقرير أسبوعى .

 
 
عمليات الصالحية
عمليات الصالحية

فريق جراحي بالصالحية
فريق جراحي بالصالحية

مستشفي الصالحية
مستشفي الصالحية
 
 

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