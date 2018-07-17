سول تعلن استعادة خط الاتصال العسكرى الغربى مع بيونج يانج بشكل كامل

سول (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن الكوريتين استعادتا بالكامل خط الاتصالات العسكرية فى الجزء الغربى من شبه الجزيرة الكورية اليوم الثلاثاء، فى خطوة لبناء الثقة والحد من التوترات عبر الحدود.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن مصدر بوزارة الدفاع قوله "إن استعادة خط الاتصالات الغربى وتطبيعه بالكامل جاء كجزء من الجهود الرامية إلى تنفيذ إعلان بانمونجوم، ويسهم ذلك عمليا فى جهود الكوريتين للتخفيف من حدة التوتر وبناء الثقة".

وأشار المصدر إلى الإعلان الصادر عن قمة 27 أبريل بين الكوريتين، والذى اتفقت بموجبه الكوريتان على وقف جميع الأعمال العدائية ضد بعضهما البعض وتعزيز العلاقات الثنائية ونزع السلاح النووى الكامل لشبه الجزيرة الكورية.

وكانت الاستعادة الكاملة لخط الاتصالات العسكرية جزءا من اتفاقية المحادثات العسكرية العامة التى عقدتها الكوريتان خلال الشهر الماضى كأول محادثة من نوعها منذ أكثر من عقد من الزمان.

جدير بالذكر أن الخط الغربى تم تعليقه فى عام 2016 فى أعقاب إغلاق سول للمجمع الصناعى بين الكوريتين فى مدينة كيسونج الحدودية الشمالية.