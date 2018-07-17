video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 يوليه 2018 09:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سول تعلن استعادة خط الاتصال العسكرى الغربى مع بيونج يانج بشكل كامل

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 08:32 ص
سول تعلن استعادة خط الاتصال العسكرى الغربى مع بيونج يانج بشكل كامل زعيم كوريا الشمالية ونظيره الجنوبى
سول (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن الكوريتين استعادتا بالكامل خط الاتصالات العسكرية فى الجزء الغربى من شبه الجزيرة الكورية اليوم الثلاثاء، فى خطوة لبناء الثقة والحد من التوترات عبر الحدود.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن مصدر بوزارة الدفاع قوله "إن استعادة خط الاتصالات الغربى وتطبيعه بالكامل جاء كجزء من الجهود الرامية إلى تنفيذ إعلان بانمونجوم، ويسهم ذلك عمليا فى جهود الكوريتين للتخفيف من حدة التوتر وبناء الثقة".

وأشار المصدر إلى الإعلان الصادر عن قمة 27 أبريل بين الكوريتين، والذى اتفقت بموجبه الكوريتان على وقف جميع الأعمال العدائية ضد بعضهما البعض وتعزيز العلاقات الثنائية ونزع السلاح النووى الكامل لشبه الجزيرة الكورية.

وكانت الاستعادة الكاملة لخط الاتصالات العسكرية جزءا من اتفاقية المحادثات العسكرية العامة التى عقدتها الكوريتان خلال الشهر الماضى كأول محادثة من نوعها منذ أكثر من عقد من الزمان.

جدير بالذكر أن الخط الغربى تم تعليقه فى عام 2016 فى أعقاب إغلاق سول للمجمع الصناعى بين الكوريتين فى مدينة كيسونج الحدودية الشمالية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير كوريا بالقاهرة: نتطلع لتبادل ثقافى بين الشعبين الكورى والمصرى

سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة: نسعى للتقريب بين المجتمعين المصرى والكورى

سول

الكوريتين

كوريا الجنوبيه

كوريا الشماليه

بيونج يانج




لا تفوتك
فيديو.. وزير المالية: الحكومة لديها خطة لزيادة الأجور خلال العام المالى الحالى

فيديو.. وزير المالية: الحكومة لديها خطة لزيادة الأجور خلال العام المالى الحالى

"س و ج" كل ما تريد معرفته عن التقديم لكلية الشرطة.. تسجيل بيانات الراغبين عبر الإنترنت.. الزواج وسوء السلوك يمنعان تحقيق الحلم.. رقم سرى وكارت لتردد الطلاب على الأكاديمية والهيئة نهاية الاختبارات

"س و ج" كل ما تريد معرفته عن التقديم لكلية الشرطة.. تسجيل بيانات الراغبين عبر الإنترنت.. الزواج وسوء السلوك يمنعان تحقيق الحلم.. رقم سرى وكارت لتردد الطلاب على الأكاديمية والهيئة نهاية الاختبارات

كيف كان عهد أردوغان خرابا للسياحة؟..الطوارئ والأزمات السياسية أدت لعزوف السياح عن زيارة تركيا..تراجع الإيرادات أكثر من 30%وخسائر بالمليارات بسبب دعم الإرهاب..الديكتاتور العثمانى يطرق أبواب إسرائيل لتنشيط القطاع

كيف كان عهد أردوغان خرابا للسياحة؟..الطوارئ والأزمات السياسية أدت لعزوف السياح عن زيارة تركيا..تراجع الإيرادات أكثر من 30%وخسائر بالمليارات بسبب دعم الإرهاب..الديكتاتور العثمانى يطرق أبواب إسرائيل لتنشيط القطاع

فوائد التين الشوكى للمعدة منها الوقاية من سرطان القولون

فوائد التين الشوكى للمعدة منها الوقاية من سرطان القولون

الجندى المجهول جون لوجى بيرد.. الأسكتلندى الذى أهدى للعالم التلفزيون

الجندى المجهول جون لوجى بيرد.. الأسكتلندى الذى أهدى للعالم التلفزيون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة