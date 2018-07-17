سقوط 18 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى حملة أمنية بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، تحت إشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، اليوم، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث والعميد عبد الغفار الديب، عن ضبط "رمضان إ م" 30 سنة عاطل ومقيم محلة نصر مركز شبراخيت، سبق اتهامه فى "4" قضايا متنوعة وبحوزته طبنجة عيار 9 مم مطموسة الأرقام، و"أحمد أ ا" 26 سنة عاطل ومقيم بندر شبراخيت، سبق اتهامه فى "3" قضايا متنوعة وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 مم، و"محمد ع م" 21 سنة، عاطل ومقيم جزيرة نكلا مركز شبراخيت، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12مم، و"2" طلقة من ذات العيار، و"أنور ع م" 35 سنة عاطل مقيم قرية مبارك وادى النطرون وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12.

كما تم ضبط "خالد ح ا" 20 سنة عاطل، ومقيم بندر شبراخيت وبحوزته 29 لفافة لمسحوق الهيروين المخدر، وقطعة كبيرة لمسحوق الهيروين تزن حوالى 40 جراما، ومبلغ 115 جنيهاً، وهاتف محمول بقصد الاتجار، و"فوزى ت ع" 30 سنة عاطل ومقيم القرداحى شبراخيت، وبحوزته 41 قرصا مخدرا ومبلغ 125 جنيهاً، وهاتف محمول بقصد الاتجار، و"عبد النبى ج ت" 48 سنة عاطل ومقيم بندر رشيد وبحوزته 6 قطع مخدر الحشيش، تزن حوالى 70 جراما، ومبلغ 195 جنيهاً، وهاتف محمول بقصد الاتجار، و"محمد ف م" 29 سنة عاطل، ومقيم الجدية رشيد وبحوزته 4 قطع لمخدر الحشيش تزن حوالى 20 جراما، ومبلغ 125 جنيهاً، وهاتف محمول بقصد الاتجار، و"ثريا ج م" 33 سنة ربة منزل، ومقيم قرية عثمان بن عفان مركز بدر وبحوزته قطعة لمخدر الحشيش متوسطة الحجم، تزن حوالى 10 جرامات، و5 أقراص مخدرة بقصد الاتجار، وضبط 9 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء، وتحررت المحاضر اللأزمة.