سقوط متهمين بحوزتهما حشيش وهيروين فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز الإسماعيلية ومباحث قسم ثالث الإسماعيلية القبض على متهمين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالى 2 كيلو جرام وكمية من الهيروين بقصد الاتجار فى واقعتين منفصلتين خلال حملة أمنية بالإسماعيلية.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام محمد هشام رئيس مباحث مركز الايماعيلية ومعاونيه بالقبض على المتهم "عماد.م.ح"33 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الاسماعيلية وبحوزته 4 طرب حشيش وزنت حوالى 2 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول .

كما تمكن المقدم محمد سليمان رئيس مباحث قسم ثالث الاسماعيلية ، ومعاونيه بضبط المتهم "إبراهيم.م.ا"37 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية بحوزته 20 لفافة صغيرة الحجم من مخدر الهيروين وزنت حوالى 15 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول .

بمناقشتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا المتهمان بحيازتهما وإحرازهما للمواد المخدرة بقصد الإتجاروالمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.