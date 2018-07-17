سقوط تشكيل عصابى انتحل صفة رجال شرطة واستولى على مليون جنيه من شركة بعابدين

كتب كريم صبحى

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على تشكيل عصابى انتحل صفة رجال شرطة واستولوا على مليون جنيه من خزينة شركة بمنطقة عابدين بعد تهديد موظفى السرقة بالأسلحة.

البداية بتلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا من أشخاص يحملون جنسيات أفريقية أفادوا فيه بتعرض خزينة شركتهم للسرقة على يد مجموعة من الأشخاص انتحلوا صفة رجال مباحث وسرقوا الخزينة بداخلها مليون جنيه.

تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة كل من أبانوب.س.ص، 23 سنه، عاطل، أثناء استقلاله السيارة رقم ( ف ق هـ 349 وبحوزته سلاح أبيض " مطواة و"جون ن" عاطل وبحوزته 80 ألف جنيه .

وذلك عقب قيامهما بالاشتراك مع آخرين بانتحال صفة رجال شرطة وكسر باب شركة للشحن، وتهديد موظفى الشركة، بسلاح نارى " طبنجة " وسلاح أبيض "مطواة " والاستيلاء على خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالى 1,005,235 جنيه - 6000 دولار - 100 يورو - 4 هواتف محمولة ) ولاذوا بالفرار مُستقلين السيارة المضبوطة بحوزة الأول، والسيارة رقم " ق ق 6132 ".

بتطوير مناقشة المتهمان المضبوطات اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع "مجدى.ع.ج "، عاطل سبق اتهامه فى 4 قضايا آخرهم قضية "مخدرات" والمطلوب التنفيذ عليه فى عدة قضايا أحدهم بالمؤبد وآخرين.

وأضاف الثانى بتوجههم عقب إرتكابهم الواقعة لأحد الأشخاص بمنطقة كرداسة بالجيزة،لكسر الخزينة الحديدية والاستيلاء على ما بداخلها من مبالغ مالية، وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بكسر الخزينة المستولى عليها مقابل مبلغ مالى "70 ألف جنيه "، مضيفًا بتخلصه من الخزينة الحديدية بإلقائها بأحد المصارف العمومية، وتم بإرشاده ضبط الخزينة المستولى عليها وعثر بداخل الدرج الخاص بها على مبلغ مالى ( 6000 ألف دولار، 100 يورو ) كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى ( 60 ألف جنيه ) من متحصلات الواقعة، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين الهاربين، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين من الثالث حتى الخامس أثناء اختبائهم داخل مسكن صديقهم بالقليوبية وضبط بحوزتهم المضبوطات وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين المضبوطين وأقرا بأن باقى المبالغ المالية والهواتف المحمولة المستولى عليها بحوزة المتهمان الهاربان "، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة،جارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهمَيْن الهاربَيْن، وإعادة باقى المسروقات.