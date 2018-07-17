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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 10:10 ص
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رفع 55 طن قمامة ومخلفات صلبة فى حملة بمركز البلينا فى سوهاج

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 09:45 ص
رفع 55 طن قمامة ومخلفات صلبة فى حملة بمركز البلينا فى سوهاج رفع المخلفات الصلبة والقمامة بمركز البلينا
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، عن رفع 55 طن قمامة ومخلفات صلبة في حملة مكبرة بناحية مركز البلينا ، واستمرار أعمال النظافة والتجميل بنطاق المركز ، وذلك في إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين ، والحفاظ علي المظهر الحضاري للمحافظة .

ومن جانبه أوضح عامر محمد عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا  فى بيان للمحافظة ، أنه تم تنفيذ حملات للنظافة ورفع المخلفات بشوارع وقري مركز ومدينة البلينا ، حيث تم رفع المخلفات والقمامة الكائنة بجوار مدرسة الشهيد حسني حماد الاعدادية بعرابة ابيدوس ورفع المخلفات من منطقة سوق العرابة ، حيث تم رفع حوالي 55 طن من التراكمات والمخلفات الصلبة والقمامة ، وجاري متابعة الأعمال وتكثيف الحملات للحفاظ علي المظهر الحضاري للمركز .

وشدد المحافظ علي جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بضرورة تكثيف حملات والنظافة والتجميل بنطاق المحافظة ، والعمل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية ، وتقديم افضل مستوي من الخدمات للمواطنين .

 

 

 

 


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