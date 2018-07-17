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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:32 م
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رتل عسكرى تركى يدخل إلى الأراضى السورية

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:02 م
رتل عسكرى تركى يدخل إلى الأراضى السورية الجيش التركى ـ صورة أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
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أفادت مصادر محلية سورية بدخول رتل عسكرى تركى، اليوم الثلاثاء، الأراضى السورية فى طريقه إلى نقاط المراقبة التى أقامها الجيش التركى فى الآونة الأخيرة داخل مدن سورية شمالى وغربى البلاد.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية عن المصادر قولها إن الرتل يضم آليات عسكرية ويحمل معدات لوجستية ومواد غذائية إلى الجنود الأتراك فى نقاط المراقبة فى ريفى حماة وإدلب.

وأضافت المصادر أن الرتل العسكرى اجتاز معبر كفر لوسين فى ريف إدلب شمالى سوريا على الحدود مع تركيا، متوجها نحو طريق "دمشق-حلب"، باتجاه ريف إدلب الجنوبي.

وتتمركز القوات التركية فى 12 نقطة للمراقبة تم الاتفاق عليها بمؤتمر أستانة فى كازاخستان فى إطار مناطق خفض التصعيد، حيث تتركز هذه القوات فى ريفى حلب وإدلب وفى حماة واللاذقية.

وكان الجيش التركى قد أطلق فى أغسطس 2016 عملية عسكرية أسماها "درع الفرات" عبر الحدود مع سوريا، سيطر خلالها على مدن شمالى سوريا، رفقة جماعات المعارضة السورية المتحالفة مع أنقرة.

 


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الجيش التركى

رتل عسكرى تركى

سوريا

الاراضى السوريه

الحرب فى سوريا




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