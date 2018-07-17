رئيس سمسطا ببنى سويف: توريد 85 طن قمامة إلى مصنع التدوير بالظهير الصحراوى

أكد العميد عبدالرحمن عامر رئيس مركز ومدينة سمسطا ببنى سويف، على توريد 85 طن قمامة إلى مصنع تدوير القمامة بالظهير الصحراواى والتى تم رفعها من الشوارع الرئيسية والفرعية باستخدام معدات الوحدة المحلية.

وأشار عامر فى بيان له اليوم، إلى أن الوحدة المحلية رفعت تراكمات قمامة ومخلفات من شوارع قريتى دشطوط والشنطور دائرة المركز، كما حرر قسم شؤون البيئة محضرى مخالفات بيئية بكفر بنى على، وكذلك إنذارين لمالكى منشأتين بالمدينة قبل تحرير محاضر بيئية لهما .

وأضاف عامر أن قسم الكهرباء بالوحدة أجرى أعمال صيانة لـ25 كشاف إنارة بشارع مسجد الرحمة والشوارع الجانبية بالمدينة، فضلا عن إجراء الإدارة الهندسية معاينات صلاحية لعدة أماكن، وكذلك لملفات توصيل مرافق وخدمات "كهرباء، مياه" للمواطنين بعد سداد الرسوم المقررة.