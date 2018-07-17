رئيس جامعة دمياط يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى

دمياط - معتز الشربينى

التقى الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، وفد وزارة الإنتاج الحربى، بحضور نواب رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة، وخلال اللقاء قام رئيس الجامعة بتفويض الدكتور ممدوح محمد نعمة الله، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بتوقيع بروتوكول التعاون المبرم بين جامعة دمياط والهيئة القومية للإنتاج الحربى الذى تمت الموافقة عليه بمجلس الجامعة الخاص بالمناقصات والمزايدات، وكل ما يخص أعمال المشتريات بالتعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وذلك لخدمة العملية التعليمية، وحسن سير العمل.

وأشار بيان صادر من جامعة دمياط إلى أن رئيس الجامعة التقى المهندس رمزى محمود، رئيس قطاع الدلتا بشركة المقاولون العرب والمهندس عماد أبو السعود، نائب مدير فرع شمال الدلتا، بحضور المهندس علاء السيد، أمين عام الجامعة وفاطمة هلالى أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، وسارة شنشن مدير عام الحسابات والموازنة، والمهندس محمد الشربينى مدير مشروع شركة المقاولون العرب بالجامعة.

وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات الخاصة بالإنشاءات والتشطيبات الخاصة بالمرحلة الثانية والثالثة المسندة لشركة المقاولون العرب، كما تناول الاجتماع متابعة الأعمال الأخرى ومراجعة الخطة الزمنية لأعمال التشطيبات للعام المالى 2018/2019، وكذلك مناقشة كيفية إزالة المعوقات واستكمال الأعمال المسندة للشركة فى المواعيد المحددة، وذلك لحرص الجامعة على الانتهاء من الأعمال الإنشائية فى أسرع وقت ممكن حرصا على حسن سير العملية التعليمية .