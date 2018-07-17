رئيس جامعة بنها: الاهتمام بالإنسان المصرى هدف رئيسى للقيادة السياسية

افتتح الدكتور يوسف القاضى، رئيس جامعة بنها، اليوم، الثلاثاء، مؤتمر التطورات الحديثة فى علوم وممارسات التمريض "رؤية التمريض 2030"، الذى تنظمه كلية التمريض بالجامعة وهو المؤتمر العلمى الخامس والدولى الثانى للكلية.

وأكد القاضى خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أهمية بناء الإنسان المصرى الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية كبيرة، والعمل على دعم منظومة الصحة لتقليل الأمراض التى يعانى منها المواطنون حتى يكون الإنسان خاليا من الأمراض، بما يمنحه القدرة على العمل والإنتاج والاستمتاع بجودة الحياة.

وقال القاضى إن هذا المؤتمر الذى تنظمه كلية التمريض يأتى فى وقت تعمل الدولة فيه على إعادة بناء منظومة الصحة، والتمريض يعد أهم العوامل التى تسهم فى نجاح هذه المظومة.

وأعرب القاضى عن ارتياحه بما حققته كلية التمريض بالجامعة من نجاحات سواء على المستوى العلمى أو العملى، وأشاد بتعاون الكلية مع الكليات المناظرة للارتقاء بمهنة التمريض وبمستوى الخريجين.

وأعلن القاضى عن تشكيل لجنة من الجامعة لوضع الآليات اللازمه لتنفيذ خطة الدولة فيما يتعلق بالتعليم والبحث العلمى داخل جامعة بنها وكلياتها.

وقال القاضى إن جامعة بنها كانت سباقة فى الانفتاح على الجامعات العالمية المتقدمة، وعقدت العديد من الاتفاقيات للتبادل العلمى والمشاركة البحثية، وحصلت على عشرات المنح الدراسية لطلابها للدراسة فى جامعات عريقة وعالمية، وهذا هو التوجه الذى قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى أن تأخذه الجامعات المصرية حتى تضمن تحقيق تقدم علمى وبحثى وترتفع تصنيفاتها بين جامعات العالم.

فيما طالب الدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ضرورة مواكبة التطورات التى تشهدها مهنة التمريض، وطريق التشخيص وعلاج المرضى.

كما طالب أبو العينين بإنشاء جيل جديد قادر على التعلم الذاتى ورفع المهارات والقدرات، مؤكدا أنه يجب على المشتغلين بمهنة التمريض تأهيل أنفسهم بشكل مستمر.

وأكد الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أهمية تطوير التعليم فى مجال التمريض، لأنه يعد عصب الخدمة الصحية كما أكد معظم المتحدثين، وقال إنه علينا أن نوفر كل الإمكانيات لتخريج ممرضات على قدر عال من التأهيل العلمى، لأن الخدمة الصحية لا تتطور إلا بتطوره.

فيما أكدت الدكتورة هويدا صادق عميد كلية التمريض رئيس المؤتمر، أن التمريض يعد عصب الخدمة الطبية، وأنه لا يمكن الاستغناء عن أطقم التمريض فى أى مستوى من مستويات هذه الخدمة، وأنه يمثل ضرورة لكل من الأطباء والمرضى.

وقالت عميد كلية التمريض إن المؤتمر يناقش عددا من المحاور منها التواصل الجيد فى العملية التمريضية وإدارة الجودة مع التطورات الحديثة فى التمريض والتأهيل المجتمعى المتقدم فى التمريض ورؤية التمريض 2030، والاهتمام بالكفاءات التمريضية والتحديات التى تواجه الرعاية التمريضية فى مصر.