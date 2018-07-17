خفر السواحل الليبى: انقاذ 165 مهاجرا غير شرعى بينهم مواطن مصرى

كتب : أحمد جمعة

تمكن الزورق رأس أجدير، التابع لحرس السواحل الليبى قطاع طرابلس، اليوم الثلاثاء، من إنقاذ عدد 165 مهاجرا غير شرعى، من بينهم عدد (119) رجل وعدد (34) إمراة، و(12) طفل كانوا على متن قارب مطاطي تعطل محركة منذ يوم السبت وظل المهاجرون غير الشرعيين لأكثر من (60) ساعة عالقين في البحر بلا أكل ولا شرب، ما أدى لإصابة العديد منهم بحروق وجروح واصابات مختلفة نتيجة الشمس الحارقة وماء البحر وقلة الأكل والشرب.

وقال العميد أيوب قاسم، المتحدث الرسمى باسم خفر السواحل الليبى لـ"اليوم السابع"، إنه تم انتشال جثة واحدة لطفلة لا تتعدى أشهر، مشيرا إلى أنه جرى إتلاف القارب المطاطى بعد انتهاء عملية الإنقاذ حتى لا يستغل مرة أخرى من قبل المهربين.

وأوضح قاسم أن عملية الإنقاذ تمت على بعد (76) ميل شمال منطقة القره بوللي، مؤكدا ان المهاجرون غير الشرعيون يحملون الجنسية الجزائرية ومن بنغلادش ومواطن مصرى، موضحا أن الباقى يحمل جنسيات افريقية متعددة، مشيرا إلى أنه تم تقديم المساعد الإنسانية والطبية واسعاف المصابين وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مركز إيواء تاجوراء. وتسليم الجثمان إلى مركز شرطة سوق الجمعة.