خبراء وزارتى العدل والداخلية العرب يبحثون أوضاع اللاجئين بالدول العربية غدا

كتب مصطفى عنبر

تعقد غدا الأربعاء بمقر الجامعة العربية، أعمال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية فى الدول العربية لدراسة "الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين فى الدول العربية"، وذلك بدعوة مشتركة من قِبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشئون القانونية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم، أن الاجتماع يأتى تنفيذًا لقرار المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب رقم (ق916-ج62)، الصادر بتاريخ 9 مايو 2018، والذى نص فى فقرته الثالثة على:

عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة من خبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية فى الدول العربية لدراسة الملاحظات التى عرضت فى اجتماع المكتب التنفيذي، والتى تم تشكيلها بموجب قرار أصحاب المعالى وزراء العدل العرب فى اجتماعهم الحادى والثلاثين المنعقد بالقاهرة بتاريخ 19 نوفمبر 2015.

ويندرج تشكيل هذه اللجنة فى سياق جهود جامعة الدول العربية لتفعيل وتحديث الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين، نظرًا لما تمثله من أهمية قصوى فى الوقت الراهن للتصدى لظاهرة تدفق اللاجئين بين الأقطار العربية، وما تشكله من خطوة مهمة نحو تدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعى للملايين من أبناء أمتنا العربية نتيجة لما تشهده بعض الدول العربية من تحديات ومخاطر.