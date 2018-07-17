حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتله سائق توك توك فى الخانكة

القليوبية نيفين طه

قررت نيابة الخانكة برئاسة المستشار أحمد يوسف مدير النيابة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتله سائق وإلقاء جثته بمصرف بلبيس بالخانكة.

تلقى اللواء محمد الألفي مدير المباحث بالقليوبية، اخطارا من المقدم أحمد عبدالعليم رئيس مباحث مركز الخانكة، بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة "صبى" فى مياه مصرف بلبيس بقرية الخلايلى التابعة لمركز الخانكة. وتبين بعد مناظرة الجثة أن بها أثار خنق من الرقبه، وأنها لصبى "ي. ا" 14 سنة ويعمل سائق "توك توك".

تم تشكيل فريق بحث قادة العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى وتوصل فريق البحث إلى أن المجنى عليه يعمل على توك توك ملك "أ. أ" 27 سنة عاطل، وعقب انتهاءه من العمل يوم الحادث توجه إلى صاحب التوك توك لإعطاءه الإيراد فقام المتهم "صاحب التوك توك" باستدراجه إلى مكان العثور على الجثه وطلب منه ممارسة الشذوذ فرفض المجنى عليه وعندما هدده بطرده من العمل على التوك توك وافق المجنى عليه وعقب ممارسة الشذوذ معه قام بخنقه بحزام بنطاله وألقى بالجثه فى مصرف الرشاح وفر هاربا.