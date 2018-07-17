توافد طلاب المرحلة الأولى للتنسيق بمعامل جامعة عين شمس لتسجيل الرغبات

كتب محمود راغب

بدأ منذ الصباح توافد طلاب المرحلة الأولى للتنسيق، على معامل الحاسب الآلى بجامعة عين شمس، لإجراء أعمال التنسيق وتسجيل الرغبات فى ثانى أيام المرحلة الأولى للتنسيق.

وتستقبل جامعة عين شمس الطلاب بـ 19 معمل للحاسب الآلى موزعة على 5 كليات، وهى كليات الحاسبات والمعلومات والبنات والهندسة والآداب والزراعة"، بالإضافة لمعمل للحاسب الآلى بالمدينة الجامعية، لإجراء أعمال التنسيق الإلكترونى وتسجيل الرغبات من خلال أكثر من 350 جهازاً للحاسب الألى ويقوم بالعمل عليها 120 متخصصا.

يذكر أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بدأت أمس فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى من التنسيق وحتى يوم الجمعة المقبل، وذلك بحد أدنى 394 درجة فأكثر أى بنسبة 96.10% فأكثر لطلاب "علمى علوم"، الذين يبلغ عددهم 28001 طالب وطالبة.

وكشفت وزارة القوى العاملة أن الحد الأدنى للشعبة الهندسية 385 درجة فأكثر أى بنسبة 93.90% فأكثر ويبلغ عددهم 15267 طالب وطالبة، وفيما يخص الشعبة الأدبية تحدد الحد الأدنى للتقدم بها 328 درجة فأكثر أى بنسبة 80.00% فأكثر ويبلغ عدد الطلاب فيها 83539، بإجمالى عدد طلاب المرحلة 126807 طالب وطالبة.