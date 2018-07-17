تموين الأقصر تضبط نصف طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، عن ضبط نصف طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء،وضبط صاحب مخازن أعلاف وبقوليات، وذلك لتجميعه وحيازته 9 جوال مختلفة الأشكال بداخلها دقيق بلدى مدعم من الدولة ومخصص للمخابز البلدية.

وأضاف وكيل تموين الأقصر فى بيان صحفى له، أنه تم تحرير محضر 9951 جنح إسنا ضد "ع م م"، وتم تحرير 5 محاضر فى مجال ضبط أسعار أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية، وجارى العرض على النيابة العامة، ويأتى ذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، بتشديد الرقابة على الأسواق والأسعار ومراقبة السلع المدعمة من قبل الدولة ومتابعة المحروقات من المواد البترولية وإسطوانات البوتاجاز.