تعرف على أبرز 10 نقاط فى المؤتمر الصحفى المشترك بين بوتين وترامب

وكالات الأنباء

عقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكى دونالد ترامب، فى أعقاب اللقاء بينهما فى العاصمة الفنلندية هلسنكى أمس، مؤتمرا صحفيا مشتركا، وأشاد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بنظيره الأمريكى دونالد ترامب كمحاور جيد واسع الاطلاع بعد قمة جمعت بينهما الإثنين فى هلسنكي.

وقال بوتين فى مقابلة مع "القناة الأولى" الروسية الرسمية اجريت بعد المؤتمر الصحافى المشترك ان ترامب "شخص كفؤ بشكل جيد، يعرف المادة، يستمع ويأخذ بالحجج".

أضاف بوتين "فى بعض المسائل يتشبث برأيه"، معطيا كمثال على ذلك قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووى مع ايران، وقال بوتين ان ترامب "محاور مثير للاهتمام"، وذلك بعد محادثاتهما التى استمرت لساعات.

وأضاف "الجميع يعتقدون انه رجل اعمال حصرا. انا لا اعتقد ان الأمر كذلك، لأنه فعليا رجل سياسة الآن"، واعتبر بوتين ان ترامب "يعرف كيف يستمع، وينصت لما يريده الناخب والرأى العام منه، وهو يقوم بعمل جيد فى هذا الشأن".

ونشر موقع "روسيا اليوم" أبرز النقاط التى تناولها المؤتمر الصحفى وهى..