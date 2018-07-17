"تطوير وحماية نهر النيل" بالأقصر تنفذ قرارين ردم بمسطح 36 بزمام النيل

الأقصر – أحمد مرعى

واصل رجال قطاع تطوير وحماية نهر النيل بالأقصر وقنا، من حملاتهم طبقاً لتوجيهات المهندس علاء خالد رئيس القطاع، والمهندس محمد عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لتطوير وحماية نهر النيل للوجه القبلى باسنا، وتحت إشراف المهندس محمد سعد الدين مدير عام الإدارة العامة لحماية نيل لمحافظة قنا بالأقصر.

أسفرت جهود تلك الحملات عن تنفيذ 2 قرار إزالة عبارة عن ردم بمسطح 36 م2 بزمام تفتيش نيل الأقصر، وذلك طواعية بمعرفة المخالفين وعلى حسابهم الخاص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم تجاه المخالفين.