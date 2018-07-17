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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:15 م
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تحرير 2422 مخالفة مرورية وضبط 1065متهمًا هاربًا من أحكام فى حملة بالبحيرة

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 11:44 ص
تحرير 2422 مخالفة مرورية وضبط 1065متهمًا هاربًا من أحكام فى حملة بالبحيرة حمله امنية - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، اليوم، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة، والخارجين على القانون، والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.
 
أسفرت الحملة، التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث، عن ضبط 1065متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس، كما تم ضبط "رافت م ح" 51 سنة، ومقيم عزبة برجل مركز أبو حمص، مطلوب ضبطه فى القضية جنايات مركز أبو حمص " تزوير"،  والمحكوم عليه غيابياً بالسجن المؤبد.
 
كما تم تحرير 2422 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، كما تم رفع وإزالة 268 اشغال طريق ثابت ومتحرك.
 
 
 

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