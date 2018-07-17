video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:15 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة 213 متهما من عناصر "تنظيم بيت المقدس" لـ4 أغسطس المقبل

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 11:48 ص
تأجيل محاكمة 213 متهما من عناصر "تنظيم بيت المقدس" لـ4 أغسطس المقبل المستشار حسن فريد - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لـ4 أغسطس لسماع الشهود.
 
 
 
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.
 
 
 
 وقدمت النيابة ما يفيد بالتصريح لأهالى المتهمين بزيارتهم فى محبسهم تنفيذا لقرار المحكمة بعد السماح بزيارة استثنائية للمتهمين الجلسة الماضية.
 
 
 
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بدء سماع الشهود فى محاكمة 213 متهما بـ"تنظيم بيت المقدس"

اخبار

اخبار الحوادث

تنظيم بيت المقدس

اللواء محمد إبراهيم

المستشار حسن فريد

معهد امناء الشرطة




لا تفوتك
"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة