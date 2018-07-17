تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ "غرفة عمليات رابعة" لـ11أغسطس

كتب أحمد حسنى

أجلت الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة متهم صادر ضده حكم غيابى بالسجن المؤبد بقضية "غرفة عمليات رابعة"، لجلسة11أغسطس المقبل لحضور المتهم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته، وبعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

وتعود أحداث القضية إلى الاعتصام الذي قام به أعضاء وأنصار جماعة الإخوان الارهابية في محيط مسجد رابعة العدويةووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، هي إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.