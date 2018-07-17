بدء إحصاء لعدد البجع الذى تملكه الملكة إليزابيث

رويترز

بدأ إحصاء عدد البجع الذى تملكه الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، أمس الاثنين، وهو تقليد عمره 800 عام. وكان هذا الحدث يقام سنويا للاحتفال بزيادة أعداد البجع، لكنه تحول فى العصور الحديثة إلى وسيلة للحفاظ على الحياة البرية.

وتقوم ثلاث فرق - أحدها يمثل الملكة والآخران يمثلان اتحادى صناع الجعة والصباغين، وهما أقدم نقابتين عماليتين- بدوريات فى نهر تيمز فى جنوب انجلترا على مدى خمسة أيام للإمساك بالبجع ووضع علامات تعريفية عليه وإطلاق سراح الطيور التى لديها صغار.

وتعود المراسم إلى القرن الثانى عشر عندما زعم العرش البريطانى امتلاك جميع البجع، ثم اعتبر البجع طعاما شهيا يقدم فى الحفلات الملكية. ولم يعد البريطانيون يأكلون البجع وأصبحت الطيور محمية بالقانون.