بدء أعمال الدورة الرابعة والأربعين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان

​( أ ش أ)

بدأت اليوم الثلاثاء فى جامعة الدول العربية أعمال الدورة الرابعة والأربعين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور أمجد شموط رئيس اللجنة وبمشاركة ممثلى الإدارات المعنية بحقوق الإنسان فى الدول العربية.

وتناقش اللجنة على مدار ثلاثة أيام مشروع جدول الأعمال الذى يتضمن 14 بندا تتناول مختلف قضايا حقوق الإنسان فى المنطقة العربية وفى مقدمتها التصدى للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية فى الأراضى العربية المحتلة.

وأكد شموط، فى كلمة له فى بداية الاجتماع، أن هذا الاجتماع يتزامن مع مناسبة مرور 50 عاما على تأسيس هذه اللجنة التى أسهمت على مدار هذه السنوات فى إنجازات حقوقية كثيرة عملت على تطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان.

وقال : "إن اجتماع اليوم هو تدشين لخمسينية جديدة من عمر اللجنة من أجل تعزيز منظومة حقوق الإنسان فى العالم العربي".. مؤكدا أن جدول الأعمال حافل بالقضايا التى تحتاج إلى تفاعل إيجابى لاتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها خاصة ما يتعلق بإقرار الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان لأهميتها كإطار مرجعى ينهض بالمنظومة العربية لحقوق الإنسان.

وشدد على أن اجتماع اليوم بداية عهد جديد لعمل اللجنة بعد مرور 50 عاما على إنشائها منذ عام 1968 واليوم هو بداية جديدة لخمسين عاما أخرى من عمل تلك اللجنة .. معربا عن أمله أن يكون عنوان المرحلة الجديدة" العمل والإنجاز".

وقال : أن اللجنة ناقشت سبل التصدى للانتهاكات الاسرائيلية فى الأراضى المحتلة بالإضافة إلى الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان لرفعها إلى مجلس الجامعة للنظر فى إقرارها بالإضافة إلى مناقشة الإعلان العربى لحقوق الإنسان المتعلق بحق ومسئولية للأفراد والجماعات وهيئات المجتمع فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالإضافة إلى الدليل الإسترشادى لمناهضة التعذيب، والتحضير للاحتفال باليوم العربى لحقوق الانسان الذى يوافق 16 مارس من كل عام بالإضافة إلى متابعة إجراءات استكمال محكمة حقوق الإنسان العربية.

واستنكر رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلى من اعتداءات متواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطينى هذه الأيام والذى يقوم باحتجاجات سلمية فى إطار مسيرة العودة..مؤكدا أن سلطات الاحتلال تستمرئ جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطينى وجرائم العدوان بحق المدنيين العزل سواء كان فى استمرار العدوان على غزة أو ضد مسيرات العودة.