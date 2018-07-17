بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بمطروح

مطروح - حسن مشالى

استقبل مستشفى مطروح العام 9 مصابين من أسرة واحدة، من محافظة الإسكندرية، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، بمنطقة شاطئ مينا حشيش، بمدينة مرسى مطروح، كما دخل المستشفى مصاب آخر إثر تصادم سيارتين بوسط المدينة.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى العام، وهم كريم أحمد عبد الرحمن "13 سنة" مصاب بكسر مفتوح وجروح متهتكة بالكتف الأيسرـ واشتباه pc، وشيرين أحمد عبد الحميد "33 سنة" مصابة بجروح متفرقة بالجسم وجرح قطعى باليد اليسرى طوله 5 سم وجرح بالكتف طوله حوالى 6 سم، ومريم أحمد عبد الرحمن "12 سنة" مصابة بجرح متهتك بالجبهة وجرح متهتك باليد اليسرى واشتباه pc، وأحمد محمد عبد الوهاب "27 سنة" جروح متفرقة بالجسم واشتباه pc، وأسماء أحمد عبد الحميد "24 سنة" مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى، ونشوى أحمد عبد الحميد "28 سنة" مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى واشتباه كسر بالعمود الفقرى، وجنة أحمد عبد الرحمن "7 شهور" مصابة بكدمة فى الوجه وسجحات بالجسم، وحمزة حسن فهمى "4 سنوات" مصاب بكدمة فى الوجه وسجحات متفرقة بالجسم، وجودى أحمد محمود "3 سنوات" تعانى من كدمة بالوجه واشتباه pc، وجميعهم من محافظة الإسكندرية.

كما دخل مستشفى مطروح العام أحمد صابر بسيونى "32 سنة" مصاب باشتباه فى كسر بالضلوع واشتباه pc نتيجة حادث تصادم سيارتين بشارع الجلاء فى وسط مدينة مرسى مطروح.