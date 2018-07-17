اليوم.. بدء تظلمات طلاب الثانوية الأزهرية بالإدارات التعليمية ولمدة شهر

كتب لؤى على

يبدأ طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الناجحين بالدور الأول، الراغبين فى الطعن على عدد من المواد، اليوم الثلاثاء، ولمدة شهر، تقديم التظلمات، حيث يستطيع الطلاب التقدم للإدارة التعليمية التابعة له بالتظلم على المواد التى يرغب فى الطعن عليها وذلك بعد دفع رسوم 100 جنيه للمادة الواحدة.

ويستطيع الطلاب التعرف على أوراق الإجابة من خلال المعامل التى جهزت لذلك الغرض بالإدارات التعليمية، ولا يسمح لغير الطلاب أو من ينوب عنه فى التعرف على الورقة الخاصة به ثم يبلغ بنتيجة التظلم فى غضون 15 يوما.