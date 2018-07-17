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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 07:26 ص
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اليوم.. بدء تظلمات طلاب الثانوية الأزهرية بالإدارات التعليمية ولمدة شهر

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 07:00 ص
اليوم.. بدء تظلمات طلاب الثانوية الأزهرية بالإدارات التعليمية ولمدة شهر الثانوية الأزهرية
كتب لؤى على
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يبدأ طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الناجحين بالدور الأول، الراغبين فى الطعن على عدد من المواد، اليوم الثلاثاء، ولمدة شهر، تقديم التظلمات، حيث يستطيع الطلاب التقدم للإدارة التعليمية التابعة له بالتظلم على المواد التى يرغب فى الطعن عليها وذلك بعد دفع رسوم 100 جنيه للمادة الواحدة.
 
ويستطيع الطلاب التعرف على أوراق الإجابة من خلال المعامل التى جهزت لذلك الغرض بالإدارات التعليمية، ولا يسمح لغير الطلاب أو من ينوب عنه فى التعرف على الورقة الخاصة به ثم يبلغ بنتيجة التظلم فى غضون 15 يوما.
 
 

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