النيابة تحقق مع طبيبين فى وفاة طالبة بعد عملية تدبيس المعدة

تباشر نيابة مصر الجديدة برئاسة اأحمد يوسف، التحقيق مع طبيبين بتهمة الإهمال الطبى والتسبب فى وفاة طالبة أثناء إجراء تحاليل لها عقب إجراء عملية "تدبيس المعدة"، كما أمرت النيابة بتشريح جثمان الضحية لبيان سبب الوفاة.

الضحية ابنة طبيب، ومدير مستشفى شهير بالمنيا مقيم بمنطقة ابو قرقاص، والذى قرر أن يصطحب ابنته التى تبلغ من العمر 16 سنة وتعانى من السمنة، إلى القاهرة لإجراء عملية تحويل مسار المعدة، أو كما يطلق عليها "تدبيس المعدة" وذلك لإنقاص وزنها.

وأضاف الأب الطبيب والد الضحية فى بلاغه أنه أجرى العملية منذ اسبوع فى مستشفى شهير بالعباسية وعقب إجراء العملية بأسبوع تدهورت حالة ابنته يوم بعد يوم فتوجه إلى الطبيب الذى اجرى لابنته العملية وطلب منه ضرورة إجراء أشعة بالصبغة لابنته فتوجه إلى معمل أشعة وتحاليل بمنطقة مصر الجديدة لإجراء الفحوصات فى المعمل وأثناء إجراء الأشعة لابنته توفيت داخل معمل التحاليل.

تم تحرير محضر بالواقعة واتهم فيه والد الطفلة طبيب جراحة السمنة "خالد م" الذى أجرى العملية لابنته فى مستشفى بالعباسية وكذلك أطباء معمل التحاليل بالنزهة بالإهمال الطبى والتسبب فى وفاة ابنته.