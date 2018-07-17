النيابة الروسية تعتزم استجواب السفير الأمريكى السابق فى موسكو

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أعلن رئيس مكتب النيابة العامة الروسية ، ألكسندر كورينونى ، أن السفير الأمريكى السابق فى روسيا مايكل ماكفول، من ضمن الأمريكيين الذين تعتزم النيابة استجوابهم فى قضية رئيس صندوق " ارميتاج كابيتال"، بجانب رجل الأعمال وليام براودر المحكوم فى روسيا.

وقال كورينوى للصحفيين اليوم الثلاثاء "نحن مستعدون لإرسال طلب آخر للولايات المتحدة لاستجواب هؤلاء الأشخاص، وغيرهم من العاملين بأجهزة الأمن الأمريكية، بالإضافة إلى عدد من الموظفين الحكوميين ورجال الأعمال"، مضيفا أن من بين هؤلاء سفير الولايات المتحدة السابق فى روسيا مايكل ماكفول، ونائب رئيس إدارة الاستخبارات بوزارة الخارجية الأمريكية السابق روبرت أوتو.