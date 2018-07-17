وكان قد تم فصل أب عن زوجته، وهي لاجئة معترف بلجوئها وتركها وحيدة في استراليا مع ابنتهما البالغة 11 شهرا ، وأكد المتحدث ماهيسيتش - في بيان لمفوضية اليوم - أن هذا الفصل يتعارض مع الحق الأساسي لوحدة الأسرة، فضلا عن المبدأ الأساسي لمصالح الطفل الفضلى ، مشيرا إلى أن المفوضية طلبت تأكيدات من حكومة أستراليا بأن الرجل لن يبعد من أستراليا، وسيسمح له بالبقاء مع أسرته ، لافتا إلى أن الممثلين القانونيين الخاصين قدموا طلبات متعددة للتدخل مع وزير الشؤون الداخلية ، كما أعرب في هذا الإطار عن أسف المنظمة الدولية لأن كل هذه التدخلات لم تكلل بالنجاح .

وأضاف ماهيسيتش أن السياسة الأسترالية الحالية الأوسع المتمثلة فيما يعرف بالمعالجة والردع في الخارج أدت إلى الفصل المستمر بين أسر اللاجئين منذ عام 2013 ، حيث منع طالبو اللجوء الذين يصلون إلى أستراليا عن طريق البحر من لم شملهم مع أحبائهم في أستراليا ، بما في ذلك الأزواج والآباء والأطفال، وأشار إلى أن المفوضية تدرك أن عددا آخرا من الآباء محتجزون في إطار سياسة ما يسمى بالتجهيز البحري الاسترالي في نارو ، بينما تم نقل زوجاتهن إلى استراليا لأسباب طبية ، بما فيها الولادة ، في الوقت الذي رفضت فيه حكومة استراليا السماح بإعادة لم شملهم في البلاد ، وبرغم حقيقة أنه لا نارو ولا بابوا غينيا الجديدة تعتبر أماكن ملائمة للتوطين بالنسبة للغالبية العظمى من اللاجئين .

وقال المتحدث إن التشريعات الاسترالية تمنع هذه الأم السريلانكية في الحالة الأخيرة من ضم زوجها إليها وإلى طفلها في استراليا كما تمنع الأب والزوج من الحصول حتى على تأشيرة قصيرة الأجل لزيارة عائلته، ولفت ماهيسيتش إلى أن هذه العائلة تتوقع أن يبقى الأب بعيدا إلى أجل غير مسمى، وحث حكومة استراليا على دعم المبدأ الأساسي لوحدة الأسرة والسماح لأفرادها بأن يكونوا معا .

كما قال المتحدث باسم المفوضية إنه منذ يناير 2014 منحت أستراليا أقل أولويات المعالجة لمقدمي طلبات تأشيرات العائلات التي يرعاها أفراد الأسرة الذين أصبحوا مقيمين دائمين في أستراليا ، وذلك بعد وصولهم في الأصل عن طريق البحر ، وأشار ماهيسيتش إلى أن هذا قد ترك المئات من المقيمين الأستراليين الدائمين غير قادرين على لم شملهم مع الأزواج والأطفال وغيرهم من الأقارب المقربين في الخارج .