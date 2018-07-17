المستثمرون: 7 احتياجات لمدينة العاشر.. ووزير التموين: 150 فرصة عمل وتخطيط 7 مناطق

كتبت - منال العيسوى

طرحت جمعية مستثمرين العاشر من رمضان 7 احتياجات للمدينة على وزير التموين الدكتور على مصلحى، على رأسها خطة وزارة التموين فى مواجهة الاقتصاد غير الرسمى المعروفة بصناعات بير السلم ، ضرورة التنسيق بين الجهات الرقابية المتعددة خاصة على المصانع الغذائية " هيئة سلامة الغذاء والتموين والصحة وجهاز المدينة وهيئة التنمية الصناعية .

ومن ناحيته ، قال الوزير إن هناك محوريين أساسين فى التشغيل للتجارة الداخلية ، تتمثل فى الاهتمام بالمناطق اللوجيستية التى توفر فرص عمل ، موضحا ، أن هناك 150 ألف فرصة عمل وتخطيط لـ7 مناطق لوجيستية جديدة ، ودعم المخزون الاستيراتيجى من الأرز بجانب القمح لأكثر من 3 شهور.

وقال الدكتور على مصيلحى ، إن المواطن والمستثمر عليهما دور مهم جدا فى ضبط صناعات تحت بير السلم ، والإبلاغ عن أى منتج مقلد فى السوق والتوجه فورا للجان حماية المستهلك التى تعمكل دون كلل أو ملل.

وأضاف الوزير، أن المخازن الصغيرة للشركات لابد أن يتم استبدالها بمخازن رئيسية تكون مسئولة عن التوزيع وتكون فى المناطق ذات المساحات المتوفرة لتصل شبكة التوزيع لكافة النقاط.

جدير بالذكر أنه حضر اللقاء محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد ومستثمرى العاشر ورئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان الدكتور سمير عارف، والدكتور أيمن رضا الامين العام للجمعية والدكتور عادل السنوانى رئيس لجنة الصناعات الغذائية والسيد بسيونى عضو اللجنة ، ومحمود سلطان نائب رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر والمهندس عبد المنصف الرفاعى رئيس جهاز العاشر ونائبه الدكتور احمد عبد المولى.