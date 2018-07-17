القبض على عاطل استولى على سيارة طبيب من الجراج قبل بيعها بروض الفرج

كتب محمد أبو ضيف

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج، القبض على أحد الأشخاص، أثناء تواجده بشارع العروسى بالمنطقة، وقيامه بعرض سيارة ماركة كيا سبورتاج للبيع بثمن لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

ومن خلال الفحص تبين أنه "محمد ع ع" 22 سنة، عاطل، وبحوزته السيارة رقم ن ص ص 368، موديل 2016 ، وبالكشف الفنى على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها من شبرا، من طبيب، وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة من داخل جراج، عقب استيلائه على مفتاح السيارة من حارس الجراج، بأسلوب المغافلة.

وباستدعاء مالك السيارة اتهمه بالسرقة ، ويشار أن المجنى عليه اتهم حارس الجراج بالإهمال والتسبب فى سرقة السيارة وتم ضبطه على ذمة عرضه علي النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.