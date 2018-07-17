video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:19 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على عاطل استولى على سيارة طبيب من الجراج قبل بيعها بروض الفرج

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 01:51 م
القبض على عاطل استولى على سيارة طبيب من الجراج قبل بيعها بروض الفرج المتهم عقب القبض عليه
كتب محمد أبو ضيف
إضافة تعليق

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج، القبض على أحد الأشخاص، أثناء تواجده بشارع العروسى بالمنطقة، وقيامه بعرض سيارة ماركة كيا سبورتاج للبيع بثمن لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

 

ومن خلال الفحص تبين أنه "محمد ع ع" 22 سنة، عاطل، وبحوزته السيارة رقم ن ص ص 368، موديل 2016 ، وبالكشف الفنى على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها من شبرا، من طبيب، وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة من داخل جراج، عقب استيلائه على مفتاح السيارة من حارس الجراج، بأسلوب المغافلة.

 

وباستدعاء مالك السيارة اتهمه بالسرقة ، ويشار أن المجنى عليه اتهم حارس الجراج بالإهمال والتسبب فى سرقة السيارة وتم ضبطه على ذمة عرضه علي النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس مسجل ونجليه لتكوينهم تشكيل عصابى لسرقة السيارات بمدينة نصر

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالمنيا

اخبار الحوادث

سرقة سيارة

مباحث القاهرة

روض الفرج

جرائم سرقة

اخبار مصر

الحوادث اليوم




لا تفوتك
"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة