السلطات الليبية تلقى القبض على إرهابيين حاولا التسلل لمصر عبر منفذ امساعد

كتب : أحمد جمعة

تمكنت السلطات الأمنية فى منفذ امساعد البرى على الحدود مع مصر، من ضبط اثنين من تنظيم أنصار الشريعة الإرهابى من درنة، خلال محاولة هروبهما إلى مصر.

وقال مصدر ليبى، فى منفذ امساعد البرى لـ"اليوم السابع"، إن القوات الأمنية تمكنت، مساء اليوم الثلاثاء، من ضبط كل من الإرهابيين إسلام رمضان الحصادى ومعتز رمضان الحصادى، مؤكدا أنهما ينتميان إلى تنظيم أنصار الشريعة فى درنة أثناء محاولة هروبهم اإلى مصر عبر منفذ امساعد البرى.

وأكد المصدر أن السلطات الأمنية فى منفذ امساعد تمكنت مؤخرا من ضبط عدد كبير من الأشخاص الذى حاولوا الدخول إلى مصر عبر جوازات سفر مزورة، موضحا ان السلطات الأمنية الليبية بدأت فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.