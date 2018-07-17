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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 09:09 ص
خالد صلاح
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السلطات الإيرانية تعتقل العشرات من النساء لنشر صورهم بمواقع التواصل الاجتماعى

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 08:00 ص
السلطات الإيرانية تعتقل العشرات من النساء لنشر صورهم بمواقع التواصل الاجتماعى الشرطة الإيرانية
طهران (أ ش أ)
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اعتقلت السلطات الإيرانية عشرات الأشخاص، فى حملة جديدة على العارضات وزملائهن، ممن ينشرون صورا على مواقع التواصل الاجتماعى.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين، عن وسائل إعلام إيرانية رسمية قولها إن :"المسؤولين فى مدينة بندر عباس الساحلية، جنوبى البلاد اعتقلوا 8 نساء و36 شخصا آخرين، من مستخدمى تطبيق "إنستجرام"، لقيامهم بمشاركة ما اعتبره المسؤولون "صورا ومقاطع غير لائقة".

وتمت حملة الاعتقالات فى استوديوهات للتصوير، وصالونات للتجميل، وشركات لتنظيم حفلات الزفاف.

وقالت الشرطة، وفقا لوسائل الاعلام الإيرانية إنهم "يدمرون الفضيلة العامة، من خلال النشر المنظم للأنشطة المناهضة للثقافة".

وكانت السلطات الإيرانية اعتقلت المراهقة مائدة حجابرى (18 عاما)، بداية يوليو الجاري، بعدما نشرت مقاطع مصورة لها وهى ترقص على إنستجرام، جذبت عشرات الآلاف من المتابعين.

وتضامنا مع الفتاة، نشرت إيرانيات، مقاطع مصورة لهن وهن يرقصن دون غطاء رأس فى الأماكن العامة فى إيران، من بينها العاصمة طهران، فى تحد للسلطات التى اعتقلت حجابري.

يشار إلى أن إيران تحجب بالفعل "فيسبوك" و"تويتر" ومواقع تواصل اجتماعى أخرى، رغم أن كثيرا من الإيرانيين يمكنهم الولوج إليها عبر خادم وسيط (بروكسي) وشبكة خاصة افتراضية (فى بى إن).

 


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