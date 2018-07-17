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السفير السعودى يلتقى سفير اليمن بالقاهرة ويؤكد: المملكة الداعم الأول لليمنيين

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 04:12 م
السفير السعودى يلتقى سفير اليمن بالقاهرة ويؤكد: المملكة الداعم الأول لليمنيين السفيران اليمنى والسعودى
كتبت - إيمان حنا
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التقى الدكتور محمد على مارم، سفير اليمن بالقاهرة اليوم الثلاثاء، أسامة نقلى سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، حيث بحثا سبل تعزيز العمل الدبلوماسى والإعلامى المشترك بين سفارتى البلدين.
 
 
وثمن مارم جهود المملكة العربية السعودية وقيادتها للتحالف العربي الداعم للشرعية فى اليمن، مؤكداً على الروابط التاريخية الكبيرة بين البلدين الشقيقين.
 
وأضاف مارم: إن ما تواجهه اليمن ومنطقتنا من مشاريع طائفية مدعومة من إيران تتطلب جهوداً مشتركة من قبل الجميع لمواجهتها، وقد كان للأشقاء فى المملكة العربية السعودية السبق فى دعم اليمن أرضاً وإنساناً على مر المراحل التاريخية المختلفة، وها نحن اليوم تجمعنا وحدة المصير المشترك فى مواجهة قوى الشر والإرهاب والتحالفات الإيرانية المشبوهة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه الرئيس عبدربه منصور هادى.
 
من جانبه أكد السفير أسامة نقلى على أن المملكة العربية السعودية كانت وستظل الداعم الأول لليمن وحكومته الشرعية واليمنيين، وأن ما يجمع البلدين والشعبيين الشقيقين من العلاقات التاريخية والاجتماعية والثقافية هو أمر لا يمكن تجاوزه أو القفز عليه.
 
وعبر نقلي عن سعادته بالتعاون الدبلوماسي والإعلامي بين سفارتي البلدين فى القاهرة وبما يسهم فى تعزيز سياسات وجهود البلدين والتحالف العربى في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ونقل صورة واضحة للرأى العام العربى عن حقيقة ما يحدث في اليمن وجهود الحكومة الشرعية والتحالف العربي فى تطبيع الحياة العامة فى المناطق المحررة واستكمال تحرير ما تبقى من مناطق اليمن تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية .
 
حضر اللقاء المستشار حمود القدمي مدير دائرة مكتب السفير والمستشار بليغ المخلافي الملحق الإعلامى.
 

 


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