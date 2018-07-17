الرئيس التنزانى: حزب الثورة الحاكم فى البلاد سيستمر فى السلطة للأبد

دار السلام (أ ش أ)

أعلن الرئيس التنزانى "جون بومبيه ماغوفولى"، أن حزب الثورة الحاكم فى البلاد (حزب شاما شا مابيندوزى) سيستمر فى السلطة إلى الأبد، وذلك فى خطاب أذيع على الهواء مباشرة فى الإذاعة والتلفزيون المحلى للبلاد.

وتأتى هذه التصريحات - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الثلاثاء، أثناء إطلاق أعمال بناء مركز تدريب لكوادر حزبه "كيباها" بالقرب من العاصمة "دار السلام"، وتم إهداء المركز لذكرى "جوليوس نايريرى" مؤسس الحزب.

وأكد الرئيس التنزانى أن المعارضين سيواجهون دائما مشكلات.. موضحا أن حزب الثورة سيستمر إلى الأبد، داعيا أعضاء الحزب إلى رفع الرأس حيث أنه لا يوجد بديل عن حزبه .

جاء ذلك فى حضور أعضاء حزبه وممثلو الأحزاب الحاكمة فى الصين وجنوب أفريقيا وناميبيا وموزمبيق وزمبابوى.

وقال "ماغوفولى" أن بناء مركز التدريب الذى قام الرئيس التنزانى بإطلاقه سيتكلف 45 مليون دولار وهى منحة من الصين.

يذكر أن ماغوفولى تولى منصبه منذ عام 2015، وشغل سابقا عدة مناصب وزارية منها وزير العمل ووزير الأراضى والمستوطنات البشرية ووزير الأسماك والثروة الحيوانية فى الفترة من عام 2000 وحتى عام 2015، كما خدم كعضو فى البرلمان التنزانى من عام 1995 وحتى عام 2015.