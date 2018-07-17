"الجنايات" تقضى بالمؤبد لـ 11 متهما بقضية "الخلايا النوعية" للإخوان

كتب محمد محسوب

قضت محكمة الجنايات بالسجن المؤبد لـ11 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "الخلايا النوعية لجماعة الإخوان".

وتضمن أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر أسسوا على خلاف أحكام القانون عصابة مسلحة كان الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، وغيرها من الحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون واستهداف أفراد الشرطة والجيش، والاعتداء على الأماكن والمرافق العامة وتولى المتهمين قيادتها تحت مسمى العمليات النوعية، واتخذوا من الإرهاب وسيلة لتنفيذ وتحقيق أغراضهم.

كما كشفت التحقيقات أن القيادى الإخوانى محمد كمال و13 آخرين، أمدوا الخلية الإرهابية بمعونات مادية ومالية، كما تولوا توفير مقرات تنظيمية وأموال وسيارات ومعلومات لتحقيق أغراض الجماعة.

ووجهت النيابة للمتهمين، تهم الانضمام لجماعة مسلحة وتلقيهم تدريبات على الأسلحة والذخيرة وزرع المفرقعات ورصد الأهداف لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن.

وكشفت التحقيقات عن اقتحام المتهمين جراج شركة العامرية للبترول، وإشعال النار فى سيارات داخله والاعتداء على أفراد الأمن وتهديهم بالأسلحة النارية.