التحقيق مع المتهمين بسرقة ممرض بالإكراه فى العجوزة

تحقق نيابة العجوزة مع 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة ممرض بالإكراه فى العجوزة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
تلقي قسم شرطة العجوزة بلاغا من " فيصل. د " ممرض يحمل جنسية عربية يفيد قيام 3 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى بإيقافه أثناء سيره بالشارع، وإدعائهم أنهم من رجال الشرطة وأجبروه على استقلال السيارة صحبتهم واستيلائهم منه على مبالغ مالية قدرها 3000 جنيه ، 400 دولار أمريكى ، ساعة يد، وفروا هاربين .
وبإجراء التحريات تبين أن 3 عاطلين وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد كمين لهم تمكن المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة والنقيب أحمد عادل من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
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