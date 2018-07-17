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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 05:42 م
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والحوثيين يعطلون 6 سفن..

التحالف العربى يصدر 4 تصاريح لسفن متجهة للموانىء اليمنية.. فيديو

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 04:05 م
التحالف العربى يصدر 4 تصاريح لسفن متجهة للموانىء اليمنية.. فيديو مشاهد من الحرب فى اليمن
كتبت - إيمان حنا
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قال التحالف العربى الداعم الشرعية اليمنية، إنه أصدر 4 تصاريح لسفن متوجهة للموانىء اليمنية، مشيرًا إلى تواجد سفينة بميناء الحديدة و6 سفن بانتظار الدخول.
 
 
ومن جانب آخر أكد التحالف، على  أن المليشيا الحوثية تتعمد تعطيل دخول 6 سفن لميناء الحديدة.
 
 
وكان التحالف العربى قد أصدر الخميس الماضى،  5 تصاريح لسفن متوجهة للموانىء اليمنيةن مؤكدًا على أن هذا يأتى فى إطار حرصهم على تقديم كافة التسهيلات للسفن التى تحمل مواد إغاثية للشعب اليمنى.
 
 
يصل عدد التصاريح التى أصدرها التحالف حتى الآن، إلى 27 ألفا و471 تصريحا، فى الوقت الذى تقف فيه الميليشيا عائقا لتعطيل العديد من السفن التى تحمل المواد البترولية والإغاثية لليمنيين وخاصة فى الحديدة و تفرض رسوم مبالغ فيها على البعض الآخر.

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