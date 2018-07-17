الاتحاد الأوروبي يدعو الروس والأوكرانيين للاتفاق على إمدادات الغاز

أ ف ب

سعيا لتفادى "حروب غاز" جديدة، دعا الاتحاد الأوروبى الروس والأوكرانيين إلى برلين الثلاثاء على أمل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق حول مستقبل إمدادات الغاز الروسية لأوروبا عبر أوكرانيا، قبل انتهاء مدة الاتفاق الحالى فى نهاية 2019.

وقال المفوض الأوروبى المكلف الطاقة السلوفاكى ماروس سيفكوفيتش فى بيان صدر قبل الاجتماع "من الواضح أن الوقت ينفد وأن المفاوضات التى تنتظرنا معقدة".

وسيجري سيفكوفيتش محادثات مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ووزير الخارجية الأوكرانى بافلو كليمكين إضافة إلى ممثلين عن مجموعتى الغاز الروسية "غازبروم" والأوكرانية "نافتوغاز" اللتين تتواجهان فى المحاكم منذ سنوات.