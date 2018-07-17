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الاتحاد الأوروبى: ندعم الصومال على المستوى الأمنى والسياسى والاقتصادى

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 06:59 م
الاتحاد الأوروبى: ندعم الصومال على المستوى الأمنى والسياسى والاقتصادى مسئولة الأمن والسياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى
كتب أيمن رمضان
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قالت مسئولة الأمن والسياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبى، فيديريكا موجيرينى، إن الاتحاد الأوروبى مصرّ على دعم الصومال من أجل تحقيق الاستقرار، موضحا أنه يوجد ثلاث مهام لدعم الاستقرار والأمن من قبل الاتحاد الأوروبى فى الصومال، وهى الدعم السياسى والامنى والاقتصادى.

 

وأضافت "موجيرينى"، خلال مؤتمر صحفى بـ"بروكسل"، مع الرئيس الصومالى محمد عبد الله محمد، أن الاتحاد الأوروبى يعمل على دعم الأجندة السياسية والإصلاح الاقتصادى.

 

واختتمت حديثها قائلة: "كلها أمور مشجعة ونحن نسير فى الطريق السليم ونتمنى للصومال الاستقرار فى القرن الأفريقى ومن أجل تحقيق التنمية.. ونحن نصرّ على العمل الجاد من أجل الشعب الصومالى".


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الاتحاد الاوروبى

فيديريكا موجيرينى

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الرئيس الصومالى

بروكسل




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