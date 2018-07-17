الإنتربول يرسل فرق من ضباطه لموانئ البحر المتوسط فى إطار مكافحة الإرهاب

كتب: أحمد علوى

قالت الشرطة الدولية "الإنتربول" فى بيان، إنها أرسلت فرق من الضباط التابعين لها إلى 8 موانئ تقع على البحر المتوسط، وذلك من أجل مساعدة السلطات المحلية فى فحص الركاب، وكذلك تحديد كل الإرهابيين المحتملين خلال الموسم الصيفى السياحى فى تلك المناطق.

ووفقا لما نقلته قناة "بلجيك 24" البلجيكية عن بيان الإنتربول، فأن عدد من الإرهابين وتجار البشر والأسلحة والمخدرات يستخدمون السفر بين موانئ شمال أفريقيا وبين بلدان الجنوب الأوروبى، وذلك فى الوقت الذى يقوموا فيه بعرض جوازات سفر ووثائق مسروقة ومزورة.

وقال الإنتربول فى بيانه الأخير، بإنه قد نجح من تحديد أربعة إرهابيين مزعومين واكتشفت موقع شخص مفقود، ويأتى ذلك ضمن الجهود المستمرة التى يقوم بها من أجل مكافحة الإرهاب فى عدة دول حول العالم خلال الفترة الحالية.