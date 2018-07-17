video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الإنتربول يرسل فرق من ضباطه لموانئ البحر المتوسط فى إطار مكافحة الإرهاب

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 11:02 ص
الإنتربول يرسل فرق من ضباطه لموانئ البحر المتوسط فى إطار مكافحة الإرهاب الإنتربول والإرهاب - صورة أرشيفية
كتب: أحمد علوى
إضافة تعليق

قالت الشرطة الدولية "الإنتربول" فى بيان، إنها أرسلت فرق من الضباط التابعين لها إلى 8 موانئ تقع على البحر المتوسط، وذلك من أجل مساعدة السلطات المحلية فى فحص الركاب، وكذلك تحديد كل الإرهابيين المحتملين خلال الموسم الصيفى السياحى فى تلك المناطق.

ووفقا لما نقلته قناة "بلجيك 24" البلجيكية عن بيان الإنتربول، فأن عدد من الإرهابين وتجار البشر والأسلحة والمخدرات يستخدمون السفر بين موانئ شمال أفريقيا وبين بلدان الجنوب الأوروبى، وذلك فى الوقت الذى يقوموا فيه بعرض جوازات سفر ووثائق مسروقة ومزورة.

وقال الإنتربول فى بيانه الأخير، بإنه قد نجح من تحديد أربعة إرهابيين مزعومين واكتشفت موقع شخص مفقود، ويأتى ذلك ضمن الجهود المستمرة التى يقوم بها من أجل مكافحة الإرهاب فى عدة دول حول العالم خلال الفترة الحالية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس أوروبا يتهم روسيا وإيران باستغلال الـ"انتربول" لملاحقة معارضيهما

دول الخليج تشكل "إنتربول" خاص بها لمنع مرور المطلوبين أمنيا

الانتربول

مكافحة الارهاب

الشرطة الدولية

البحر المتوسط

اخبار العالم




لا تفوتك
"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة