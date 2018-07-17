video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 يوليه 2018 10:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الإسكندرية تزرع ضعف مساحة العام الماضى من القطن بسبب إصدار سعر ضمان

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 09:00 ص
الإسكندرية تزرع ضعف مساحة العام الماضى من القطن بسبب إصدار سعر ضمان زراعة القطن
الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

قال الدكتور مصطفى بخشوان، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، أن الإسكندرية قامت هذا العام بزراعة 1708 فدان من القطن، أى بمعدل ضعف المساحة المزروعة مقارنة بالعام الماضى الذى شهد زراعة  966 فدانا فقط.

و أوضح وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تضاعف مساحة الأرض المزروعة من محصول القطن جاء بسبب القرار الذى اتخذته القيادة السياسية من إصدار سعر ضمان للقطن، مما شجع الفلاحين لزراعة القطن، حيث جاء ثمن القطنار بنحو  2700 جنيه للقنطار الواحد.  

من جهه أخرى أكد وكيل الوزارة على أن المديرية تعمل على تنظيم حملات دورية لمكافحة الإصابات بالآفات ومعالجة الإصابات فى وقت مبكر حفاظا على المحصول، كما تنظم المديرية حملات للإرشاد الزراعى للتوعية بإجراءات وضع السماد والرى ورش المبيدات، حفاظا أيضا على المحصول.

وحول موعد الحصاد قال وكيل الوزارة، أنه سيتم  فى شهر سبتمر القادم، و سيكون معدل إنتاجية الفدان بمتوسط من 7 إلى 8  قنطار للفدان الواحد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مشروع "من بذرة القطن إلى الكسوة" لليونيدو یطلق ورش تدریبیة حول الاستدامة

"الزراعة": 120 ألف فدان زيادة بمساحات القطن المزروعة عن العام الماضى

اخبار محافظات

اخبار مصر

اخبار الاسكندرية

الاسكندرية

محصول القطن




لا تفوتك
فيديو.. وزير المالية: الحكومة لديها خطة لزيادة الأجور خلال العام المالى الحالى

فيديو.. وزير المالية: الحكومة لديها خطة لزيادة الأجور خلال العام المالى الحالى

"س و ج" كل ما تريد معرفته عن التقديم لكلية الشرطة.. تسجيل بيانات الراغبين عبر الإنترنت.. الزواج وسوء السلوك يمنعان تحقيق الحلم.. رقم سرى وكارت لتردد الطلاب على الأكاديمية والهيئة نهاية الاختبارات

"س و ج" كل ما تريد معرفته عن التقديم لكلية الشرطة.. تسجيل بيانات الراغبين عبر الإنترنت.. الزواج وسوء السلوك يمنعان تحقيق الحلم.. رقم سرى وكارت لتردد الطلاب على الأكاديمية والهيئة نهاية الاختبارات

كيف كان عهد أردوغان خرابا للسياحة؟..الطوارئ والأزمات السياسية أدت لعزوف السياح عن زيارة تركيا..تراجع الإيرادات أكثر من 30%وخسائر بالمليارات بسبب دعم الإرهاب..الديكتاتور العثمانى يطرق أبواب إسرائيل لتنشيط القطاع

كيف كان عهد أردوغان خرابا للسياحة؟..الطوارئ والأزمات السياسية أدت لعزوف السياح عن زيارة تركيا..تراجع الإيرادات أكثر من 30%وخسائر بالمليارات بسبب دعم الإرهاب..الديكتاتور العثمانى يطرق أبواب إسرائيل لتنشيط القطاع

فوائد التين الشوكى للمعدة منها الوقاية من سرطان القولون

فوائد التين الشوكى للمعدة منها الوقاية من سرطان القولون

الجندى المجهول جون لوجى بيرد.. الأسكتلندى الذى أهدى للعالم التلفزيون

الجندى المجهول جون لوجى بيرد.. الأسكتلندى الذى أهدى للعالم التلفزيون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة