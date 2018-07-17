الإسكندرية تزرع ضعف مساحة العام الماضى من القطن بسبب إصدار سعر ضمان

الإسكندرية جاكلين منير

قال الدكتور مصطفى بخشوان، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، أن الإسكندرية قامت هذا العام بزراعة 1708 فدان من القطن، أى بمعدل ضعف المساحة المزروعة مقارنة بالعام الماضى الذى شهد زراعة 966 فدانا فقط.

و أوضح وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تضاعف مساحة الأرض المزروعة من محصول القطن جاء بسبب القرار الذى اتخذته القيادة السياسية من إصدار سعر ضمان للقطن، مما شجع الفلاحين لزراعة القطن، حيث جاء ثمن القطنار بنحو 2700 جنيه للقنطار الواحد.

من جهه أخرى أكد وكيل الوزارة على أن المديرية تعمل على تنظيم حملات دورية لمكافحة الإصابات بالآفات ومعالجة الإصابات فى وقت مبكر حفاظا على المحصول، كما تنظم المديرية حملات للإرشاد الزراعى للتوعية بإجراءات وضع السماد والرى ورش المبيدات، حفاظا أيضا على المحصول.

وحول موعد الحصاد قال وكيل الوزارة، أنه سيتم فى شهر سبتمر القادم، و سيكون معدل إنتاجية الفدان بمتوسط من 7 إلى 8 قنطار للفدان الواحد.