الأمن العراقى: مقتل 3 عناصر من داعش بقصف جوى فى المطيبيجة

بغداد(أ ش أ)

أعلنت اللجنة الأمنية العراقية فى مجلس محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، مقتل ثلاثة من مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى بقصف جوى فى منطقة المطيبيجة.

وقال رئيس اللجنة صادق الحسينى -فى تصريحات أوردتها قناة "الإخبارية" العراقية- أن "قصفًا جويًا استهدف موقعًا لتنظيم داعش فى أطراف المطيبيجة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من مسلحى التنظيم".

وأضاف الحسينى أن "عملية القصف جاءت وفق معلومات استخباراتية دقيقة ".

وكانت الأجهزة الأمنية أعلنت -فى وقت سابق- مقتل العديد من مسلحى داعش بعمليات قصف متكررة لمضافات التنظيم خلال الأشهر الماضية.