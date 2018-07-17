الأزهر:لا صحة لتطبيق الكتاب الإلكترونى على طلاب الجامعة بالعام الدراسى الجديد

كتبت ــ هند مختار

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتطبيق جامعة الأزهر الكتاب الإلكتروني على طلاب الجامعة بدءًا من العام الدراسي الجديد (2018-2019)، تواصل المركز مع جامعة الأزهر، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً على استمرار العمل بالكتاب الورقي وعدم إصدار أى قرارات من قبل مجلس إدارة الجامعة حول بدء تطبيق الكتاب الإلكتروني على الطلاب واستبداله بالكتاب الورقي، وأن ما يتردد من أنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأشارت الجامعة إلى أنها تعمل حالياً على تعميم كتاب موحد لكل مادة يدرس على جميع الأقسام المناظرة في مختلف كليات الجامعة، وذلك بهدف ضمان الحيادية وتكافؤ الفرص، لكي يظهر الكتاب الجامعي بشكل يعبر عن تعاون وتكامل أكثر من أستاذ في إعداده ومراجعته.

وفي سياق آخر، أعلنت الجامعة أن مجلس الجامعة اتخذ قراراً بإعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول وذلك بداية من العام الجامعي (2018– 2019 ).

كما أكدت الجامعة أن ما يعلن على موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية على الفيس بوك هو فقط الذي يَصدر عنها وأن الأخبار التي يتم نشرها من خلال صفحات وهمية أخرى غير صحيحة ولا يعتد بها.