video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 يوليه 2018 02:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأزهر:لا صحة لتطبيق الكتاب الإلكترونى على طلاب الجامعة بالعام الدراسى الجديد

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 01:08 م
الأزهر:لا صحة لتطبيق الكتاب الإلكترونى على طلاب الجامعة بالعام الدراسى الجديد جامعة الأزهر
كتبت ــ هند مختار
إضافة تعليق

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتطبيق جامعة الأزهر الكتاب الإلكتروني على طلاب الجامعة بدءًا من العام الدراسي الجديد (2018-2019)، تواصل المركز مع جامعة الأزهر، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً على استمرار العمل بالكتاب الورقي وعدم إصدار أى قرارات من قبل مجلس إدارة الجامعة حول بدء تطبيق الكتاب الإلكتروني على الطلاب واستبداله بالكتاب الورقي، وأن ما يتردد من أنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

 

وأشارت الجامعة إلى أنها تعمل حالياً على تعميم كتاب موحد لكل مادة  يدرس على جميع الأقسام المناظرة في مختلف كليات الجامعة، وذلك بهدف ضمان الحيادية وتكافؤ الفرص، لكي يظهر الكتاب الجامعي بشكل يعبر عن تعاون وتكامل أكثر من أستاذ في إعداده ومراجعته.

 

وفي سياق آخر، أعلنت الجامعة أن مجلس الجامعة اتخذ قراراً بإعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول وذلك بداية من العام الجامعي (2018– 2019 ).

 

كما أكدت الجامعة أن ما يعلن على موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية على الفيس بوك هو فقط الذي يَصدر عنها وأن الأخبار التي يتم نشرها من خلال صفحات وهمية أخرى غير صحيحة ولا يعتد بها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحة تنفى احتراق حضانات الأطفال بمستشفى ناصر المركزى فى بنى سويف

الزراعة تنفى طرح بيض بلاستيكى صينى خطر على صحّة المواطنين

الحكومة توضح حقيقة إضافة مادة على رغيف الخبز للحد من الكثافة السكانية

الحكومة تنفى شائعات نقص السلع التموينية وارتفاع أسعارها بالمجمعات

التضامن: لا صحة لحذف 200 ألف أسرة من معاش «تكافل وكرامة» لتقليل النفقات

جامعة الازهر

مجلس الوزراء

اخبار مصر

مصطفي مدبولي




لا تفوتك
"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة