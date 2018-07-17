اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث، منها، موافقة البرلمان على خفض معاش الوزراء والمحافظين ونوابهم، وبدء تسجيل البيانات غدا لحجز 2048 وحدة بالعاصمة الإدارية، ونفى الحكومة لأهم 7 شائعات..

البرلمان يخفض معاش الوزراء والمحافظين ونوابهم.. المجلس يوافق نهائيا بـ417 صوتا على قانون حساب معاشاتهم

وزير الإسكان: غداً بدء تسجيل البيانات لحجز 2048 وحدة بالعاصمة الإدارية

الحكومة تنفى 7 شائعات: لا صحة لإضافة مادة على الخبز للحد من الكثافة السكانية.. ولن يتم طرح بيض صينى بالأسوق

على عبدالعال: جلسة الثلاثاء المقبل ستشهد التصويت على إسقاط عضوية بعض النواب

مصادر: زيادة أعداد المقبولين بتنسيق الكليات والمعاهد 2018

توقعات صندوق النقد لمصر.. ارتفاع معدل النمو لـ5.5%.. واستقرار متوسط التضخم.. وانخفاض الدين

منظمة الصحة العالمية: 22.8% من المصريين مدخنين.. و0.5% من النساء

الأرصاد: غدا طقس حار بالوجة البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

أحمد شوبير ينضم لكوكبة نجوم شاشة أون سبورت

محكمة الجنج تقضى بحبس المطرب الشعبى محمود الحسينى 3 أشهر فى قضية ضرب زوجته