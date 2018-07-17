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استنفار أمنى ببرج العرب قبل مباراة الأهلى وتاونشيب فى "أبطال أفريقيا"

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 10:41 ص
استنفار أمنى ببرج العرب قبل مباراة الأهلى وتاونشيب فى "أبطال أفريقيا" قوات الشرطة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء علي بدر
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عززت الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط استاد برج العرب فى الإسكندرية قبل اللقاء المرتقب بين النادى الأهلى وتاونشيب فى التاسعة مساء اليوم بدورى المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وشهد محيط الاستاد تعزيزا للإجراءات الأمنية ووجود تشكيلات أمنية، مع وضع خطط أمنية لتأمين مسارات أتوبيس لاعبى الفريقين، خاصة النادى الضيف.

ويتفقد اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية يرافقه اللواء شريف عبد الحميد مدير المباحث، محيط الاستاد للاطمئنان على الانتشار الشرطى ومراجعة خطط التأمين قبل انطلاق المباراة.

ويلتقى الأهلى نظيره تاونشيب البتسوانى فى التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب برج العرب فى الجولة الثالثة من دورى المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.


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